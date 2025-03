Screening mammografico per il tumore al seno, ultimi giorni a Castelfiorentino

Una diagnosi precoce può salvarti la vita. Si ricorda che fino al 14 marzo le donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni hanno l’opportunità di poter usufruire gratuitamente di uno screening mammografico per rilevare l’eventuale insorgenza di tumore al seno, che si effettua presso l’Unità Mobile ubicata presso il parcheggio della Casa della Salute in via Cesare Pavese n.4.

Le donne destinatarie dello screening (45-49 anni) dovrebbero aver già ricevuto una lettera in cui è riportato orario e data di appuntamento. Tuttavia, chi non l’avesse ricevuta può telefonare al numero 055 545454 tasto 4 percorso screening e tasto 2 ambito Empolese da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00

L'esame mammografico di solito non è doloroso; può provocare solo un leggero fastidio dovuto alla compressione, necessaria per la buona qualità dell'esame. La mammografia non comporta rischi per la salute, dato che le dosi di radiazioni emesse sono molto basse. Il tumore della mammella è molto frequente: dai dati del Registro Tumori Toscano si stima che 1 donna su 9 svilupperà un tumore della mammella nel corso della vita.

La mammografia eseguita regolarmente consente una diagnosi precoce del tumore mammario, che può essere così individuato in una fase molto iniziale e curato efficacemente.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa