Sicurezza Castelfiorentino, ordinanza vieta stazionamento alla stazione a soggetti 'segnalati'

Lo scorso 6 marzo, in Prefettura a Firenze, si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Castelfiorentino, Francesca Giannì, e le Forze di polizia per migliorare la sicurezza urbana. A seguito della riunione, il Prefetto Francesca Ferrandino ha emesso un’ordinanza che vieta lo stazionamento nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfiorentino a chi assume atteggiamenti aggressivi o pericolosi per la sicurezza pubblica.

Il divieto, valido sei mesi, interessa le principali vie e piazze della zona e si applica a chi è già stato segnalato per reati come traffico di droga, violenze, furti, danneggiamenti o porto abusivo di armi. Le violazioni potranno comportare conseguenze penali. L’obiettivo del provvedimento è migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.

