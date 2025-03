Simona Manetti nuova presidente della Pro Loco Capraia e Limite

Dopo l'Assemblea dei soci del 5 febbraio scorso, chiamata a eleggere da statuto il nuovo Consiglio direttivo, per un massimo di undici membri scelti tramite votazione a scrutinio segreto, la prima riunione dei consiglieri ha portato all'elezione all'unanimità delle nuove cariche.

A succedere a Edoardo Antonini, presidente della Pro Loco dal 2021 al 2024 e a Domitilla Bambi, vicepresidente e presidente facente funzioni dall'estate 2024, è Simona Manetti, 49 anni, ostetrica di professione, protagonista da decenni dell'attività della Compagnia teatrale la Nave di Limite sull'Arno e presente in numerose iniziative di socializzazione, aggregazione e valorizzazione della comunità. Alla vicepresidenza è stato designato Alessandro Cecchi, 27 anni, informatico e attivo nella Canottieri Limite sin da bambino, mentre per le altre due cariche previste, vale a dire quelle di segreteria e di tesoreria, il Consiglio ha eletto rispettivamente i due consiglieri uscenti Lorenzo Giunti (attivo nel comitato “Rionando”) e Domitilla Bambi (attiva nel comitato del Palio di Capraia). Gli altri membri del Consiglio, rappresentativi di varie associazioni del paese sono: Monica Monducci (Capraia in Festa), Bruno Scardigli (Gruppo Fotografico Limite), Roberto Mazzantini (ARCI), Barbara Giabbani (Misericordia Limite), Valentina Antonini (Pubblica Assistenza Croce d'oro), Niccolò Faeti (Palio di Capraia), Lorenzo Rocco (Castra, Civico 50).

Commenta la Presidente Manetti: “È un' immensa soddisfazione per me essere stata eletta Presidente della Proloco del mio Comune, compito assai arduo dopo la guida di un grande presidente come Edoardo Antonini. Vorrei poter continuare a portare avanti il grande lavoro svolto finora per la promozione turistica e culturale del nostro territorio, grazie soprattutto alla collaborazione con il Comune stesso e con le Associazioni presenti. Un grazie particolare a tutti i membri del Consiglio Direttivo attualmente in carica, per la fiducia ripostami, per aver garantito al massimo la continuità delle cariche e ai ragazzi più giovani che hanno scommesso in questa nostra nuova avventura. Infine metterò il massimo impegno necessario per svolgere ogni attività richiesta, visto l'amore che nutro per il territorio".

Fonte: Ufficio stampa

