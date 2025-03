Stalli per disabili e contrassegni. Palagi: "continueremo l'interlocuzione"

Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune, sugli stalli per i disabili e contrassegni, afferma che:

"Prendiamo atto della disponibilità dell'Assessore con delega alla Mobilità di farsi carico del problema degli stalli riservati insufficienti in rapporto ai contrassegni rilasciati.

Servizi alla Strada, che ringraziamo per la risposta all'accesso agli atti, ci ha dato numeri che risultano essere peggiorati rispetto al 2022: gli spazi per poter lasciare mezzo sono 3.029 (di cui 1.167 personalizzati e 1.862 generici), a fronte di 10.574 permessi rilasciati dal Comune di Firenze;

La Giunta ci ha detto che la norma vigente parla di un 4% del totale dei parcheggi da dedicare a questa finalità e che la nostra Città è sopra tale soglia. Ma il disagio delle persone resta. La Polizia Municipale non può comparire nell'immediato momento del bisogno, i controlli e le sanzioni sono una risposta strutturalmente insufficiente.

Occorre creare una campagna di sensibilizzazione e prevedere dispositivi di tutela degli spazi, come propone una mozione che attendiamo possa presto essere discussa in Palazzo Vecchio.

Aggiungiamo altri due aspetti dei problemi: le visite talvolta illogiche a cui si devono sottoporre persone colpite da malattie degenerative che devono "dimostrare" di non stare meglio e alcune difficoltà che avrebbero vissuto alcune famiglie a comunicare la possibilità di togliere lo stallo riservato a seguito di un decesso.

Su questi temi continueremo a tenere alta l'attenzione, non per strumentalità, ma per costruire risposte efficaci, per quanto in ritardo di fronte a bisogni talvolta frustrati".

Fonte: Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune - Ufficio Stampa

