Tafferugli e scontri tra tifosi dopo la partita tra Empoli e Roma

Tafferugli e scontri dopo la partita tra Empoli e Roma che si è tenuta ieri allo stadio Carlo Castellani alle ore 18. Sarebbero almeno due gli episodi di violenza, su cui però al momento non sono chiari i dettagli.

Da quanto appreso un minivan, forse aggirando il percorso predisposto come sempre dalle forze dell'ordine per scortare i tifosi verso la Fi-Pi-Li, sarebbe passato dopo la partita davanti ad un pub di piazza Guido Guerra, non distante dal centro della città, in cui si erano riuniti anche anche alcuni tifosi azzurri arrivati a piedi dallo stadio. Al passaggio del mezzo questi ultimi avrebbero tirato una bottiglia contro il minivan prima di rincorrerlo, facendo nascere alcuni tafferugli. Sul posto, però, vi era la polizia che stava presidiando l'area, che ha immediatamente sedato l'accenno di rissa. Non ci sarebbero stati feriti in questa fase, e una quindicina di persone sono state identificate.

Secondo alcune testimonianze, però, ci sarebbe stato un pregresso. Il minivan sarebbe stato parcheggiato già prima nei pressi del locale, e i tifosi giallorossi avrebbero minacciato e poi aggredito i supporters azzurri appena giunti al locale. Alcuni testimoni riferiscono anche di più mezzi di tifosi romanisti parcheggiati nei dintorni del locale, e che i romanisti sarebbero stati una ventina. Non è chiaro se si sia trattato di un agguato o se i due gruppi si siano incrociati casualmente. I due gruppi, qualche decina di persone, si è affrontato, anche lanciando alcuni oggetti. In quel momento non ci sarebbe stato il presidio di polizia, arrivato in un secondo momento.

Questo secondo episodio, quindi, sarebbe la conseguenza del primo: il minivan sarebbe infatti ripassato davanti al pub in un secondo momento, quando era arrivata la polizia, generando la reazione dei tifosi azzurri che hanno lanciato la bottiglia.

A fare chiarezza sulla vicenda sarà la polizia che indaga sulla vicenda. Nell'area sarebbe presente il sistema di videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio degli inquirenti.

