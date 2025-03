Tenta di rapinare donna dopo prelievo al bancomat: arrestato 49enne

Nella notte del 7 marzo 2025, i carabinieri hanno arrestato un 49enne marocchino per tentata rapina aggravata. Intorno alle 2, l’uomo ha cercato di derubare una donna che stava salendo in auto dopo aver prelevato denaro da un ATM in zona Isolotto. Aprendo improvvisamente la portiera, l'ha minacciata per farsi consegnare il denaro, ma il compagno della vittima, alla guida dell'auto, è ripartito rapidamente, mettendola in salvo.

La coppia ha poi avvisato una pattuglia dei Carabinieri, che ha subito rintracciato il sospetto, ancora parzialmente travisato e in possesso del coltello usato nel tentativo di rapina. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze per la convalida. La sua responsabilità sarà accertata nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.