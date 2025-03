'Tra tango e jazz' alle Domeniche in Salotto di Empoli

Dopo il concerto del Quartetto italiano di corni, con Paolo Faggi, Gianfranco Dini, Andrea Mugnaini e Giacomo Santoni e un programma capace di raccontare i grandi compositori della musica classica, “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto” continua al teatro Il Momento, ogni domenica pomeriggio dalle 16.30 fino al 23 marzo 2025. Il prossimo appuntamento della rassegna, a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura, è per domenica 16 marzo 2025.

Sarò proposto il concerto “Tra tango e jazz”, sul palco del teatro empolese di via del Giglio 59 saliranno Lorenzo Nocci (Sax baritono), Duccio Santi (sax tenore), Iacopo Conte (pianoforte) e Camilla Cantara (percussioni). Cosa succede quando il tango nuevo incontra il jazz? Nel 1974, il bandoneonista argentino Astor Piazzolla e il sassofonista statunitense Gerry Mulligan, considerati tra i più alti esponenti della scena musicale mondiale del Novecento, danno vita al disco "Summit-Reunion Cumbre”. La memorabile collaborazione ha portato a momenti di grande intensità all'intero album, che è stato definito "un disco memorabile, di rara bellezza”. Questo è il preludio al pomeriggio di musica e incontro che si concluderà con l’aperitivo a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus.

PROSSIMI APPUNTAMENTI - La rassegna si concluderà domenica 23 marzo con l’evento di chiusura a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”. Il teatro Il Momento ospiterà Antonio Di Cristofano, pianoforte, e l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli: proporranno musiche di Busoni, Mozart e Händel.

BIGLIETTI - Il costo dei biglietti è di 8 euro intero e di 5 ridotto per Over 65 e Under 18. Ingresso gratuito per persone con disabilità. Acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento, i biglietti comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus.

INFO - E’ possibile scrivere a info@associazioneilcontrappunto.com o chiamare il 338 1065260.