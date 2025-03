Elisoccorso a Montaione per un 44enne infortunato sul lavoro

Un uomo di 44 anni è stato portato d'urgenza in ospedale a Firenze dopo un infortunio sul lavoro a Montaione. L'uomo era al lavoro in un edificio lungo via delle Colline quando è caduto e ha riportato seri traumi.,

Stando a una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta da una scala. L'uomo è stato subito soccorso ed è stato necessario il trasporto in codice giallo a Careggi con l'elisoccorso, atterrato poco distante.

Presenti sul posto sia l'automedica sia l'ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate