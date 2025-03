A Firenze incontro con Jacqueline Goldberg e 'Noi, i salvati'

L’Editore Valigie Rosse, la Fondazione Ambron Castiglioni e la Città Metropolitana di Firenze presentano, lunedì 17 marzo 2025 alle ore 17, Jacqueline Goldberg e la sua raccolta "Noi, i salvati. Testimonianze di sopravvissuti alla Shoah rinati in Venezuela", edito da Valigie Rosse e a cura di Flavio Fiorani. L'incontro con l'autrice è previsto nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, con ingresso da via Cavour 9.

Il libro attinge all’archivio delle interviste audiovisive ai sopravvissuti allo sterminio approdati in Venezuela – oggi conservate presso la USC Shoah Foundation -The Institute for Visual History and Education fondata dal cineasta Steven Spielberg.

Sganciata da ogni intento commemorativo, l’immaginazione poetica di Jacqueline Goldberg ha selezionato il nucleo duro delle voci di chi è scampato alla Shoah e lo ha investito di una doppia funzione: ne ha fatto una modalità di trasmissione di un’esperienza estrema e lo ha reso materia letteraria di un inedito archivio della memoria.

La “poesia documentale” di Jacqueline Goldberg è un nuovo modo di fare memoria: il ricordo dell’offesa è consegnato al tempo dell’oggi come un corpo vivo, artistico e creativo e il testimone si appropria di una nuova capacità di raccontare.

Saluto introduttivo di Claudia Sereni (Consigliera della Città Metropolitana delegata alla Cultura) e Alberto Boralevi (Fondazione Ambron Castiglioni). Moderatore: Michele Brancale, scrittore, Capo Ufficio Stampa Metrocittà Firenze). Partecipano: Jacqueline Goldberg, Marta Baiardi, Flavio Fiorani, Valerio Nardoni

Jacqueline Goldberg (Maracaibo, Venezuela 1966) ha al suo attivo libri di poesia, narrativa, saggistica, testimonianza e di letteratura infantile. Le sue poesie sono state tradotte e pubblicate in più di quindici paesi. Da tempo si dedica alla scrittura di biografie e autobiografie di sopravvissuti alla Shoah perché la sua famiglia è stata vittima degli orrori della Seconda guerra mondiale. È autrice di tre volumi dal titolo Exilio a la vida (2006 e 2010) che raccolgono le testimonianze di uomini e donne scampati alla Shoah e sui cui si è basata per scrivere Noi, i salvati. Il suo più recente libro per l’infanzia Pitchipoi (2019) narra del padre e della Shoah e ha ottenuto la menzione speciale del Premio “Los Mejores Libros 2020” assegnato dal Banco del Libro del Venezuela

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

