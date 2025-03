A San Donato una cena per la caccia e con un occhio al Meyer

Sabato 15 maggio, presso Ristorante Oasi al Lago a San Donato di Santa Maria a Monte (PI), si terra il primo raduno del gruppo Radio Pass° V.I.P. II titolo scelto per l'evento non lascia spazio a dubbi. Infatti "La caccia che unisce" non vuole essere una semplice etichetta, ma un valore da coltivare e diffondere. E parte dei proventi andrà al Meyer.

Durante il pranzo verranno affrontati diversi temi mettendo al centro dell'attenzione del cacciatore e l'arte venatoria, verranno raccolte adesioni volontarie per la creazione di un organigramma operativo, suddiviso per competenze e territorio. Sara inoltre condiviso il Manifesto del Movimento, con l'obiettivo di raccogliere proposte per la sua pubblicazione finale entro il 31 marzo. II gruppo definirà infine le attività future, tra cui eventi, iniziative di sensibilizzazione e giornate di tutela ambientale, per rafforzare la presenza e l'impatto del movimento nel panorama venatorio.

Di seguito ulteriori info.