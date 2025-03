A Teatri di confine arriva Geppetto

Un nuovo interessante appuntamento della rassegna Teatri di confine arriva venerdì 14 marzo alle 21.00 al Minimal Teatro di Empoli.

II Geppetto di Debora Mattiello, attrice di grande esperienza, è un vecchietto che trasforma la sua bottega in un mondo visionario. È un falegname povero che vive in una città di falegnami, dove tutti sanno lavorare il legno e ne tirano fuori meraviglie.

Un banco di lavoro e gli attrezzi del mestiere di falegname diventano, nelle mani di questo Geppetto, mondi lontani capaci di raccontare la fiaba di Pinocchio ma anche piccole invenzioni quotidiane, come i giochi di un tempo, evocazione più che rappresentazione, stimolo più che descrizione.

Lo spettacolo propone un adattamento drammaturgico originale, teso a ricordare il lavoro artigiano. Sarà l’occasione per i più piccoli di conoscere, attraverso un classico della letteratura per l’infanzia, un’epoca di botteghe artigiane e di geppetti, maestri di un mestiere nobile che rianima una materia prima preziosa e vitale, come il legno, presente sulla scena nelle sue tante forme da albero fino a quella di burattino. Uno spettacolo che attraverso Geppetto parla della solitudine e della forza curativa dell'immaginazione.

Per bambini dai 5 anni.

Teatri di confine è una rassegna teatrale promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Il programma di Teatri di confine si conclude venerdì 11 aprile Vassilissa, una coproduzione Giallo Mare Minimal Teatro/La luna nel letto.

Biglietto posto unico € 4,5. Prevendita e prenotazioni da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00, biglietteria aperta dalle 20.30 il giorno dello spettacolo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi a Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa