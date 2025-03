Al via il nuovo corso di uncinetto del gruppo Sferruzza Sferruzza, da 0 a 99 anni

Le origini della lavorazione all'uncinetto sono antichissime e qui a Empoli da anni un gruppo di professioniste della creatività fatto a mano, hanno organizzato incontri per sapere tutto e molto di più dell’universo dei lavori all’uncinetto e ai ferri.

Adesso però il gioco si fa interessante. La settimana prossima, giovedì 20 marzo e fino al 31 maggio 2025, prenderà il via un corso di uncinetto per tutte e tutti, sempre negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli (via Cavour, 36).

Le insegnanti saranno loro, le straordinarie sferruzzanti. Età consigliata? Da 0 a 99 anni! Il corso si svolgerà tutti i giovedì dalle 17 alle 18 ed è gratuito ma è necessario iscriversi tramite contatto telefonico al numero 0571 757840, oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Si ricorda anche che proseguono gli incontri del venerdì mattina, alle 9.30, in biblioteca con tantissime nuove idee, creazioni e preziosi consigli su uncinetto, maglia e ’ferri e filo’.

All’interno della biblioteca comunale si trova una vetrina di alcune delle creazioni del gruppo Sferruzza Sferruzza, davvero bellissime che possono essere acquistate ed essere spunto per regali unici. Il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e di solidarietà.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa