Allerta meteo codice giallo nell'Empolese Valdelsa per temporali

Allerta Meteo Gialla in Tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa per Rischi Idrogeologici e Temporali Forti

Il Centro Funzionale Regionale della Toscana ha emesso un'allerta meteo con CODICE GIALLO per rischio idrogeologico, idraulico reticolo minore e temporali forti, valida per tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa. L'allerta sarà in vigore dalla serata di oggi, martedì 11 marzo, e per tutta la giornata di domani, mercoledì 12 marzo.

A partire dal pomeriggio di oggi è previsto un graduale aumento dell'instabilità atmosferica, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. I fenomeni diventeranno più intensi dalla tarda mattinata di mercoledì, quando transiterà la parte più attiva della perturbazione. I temporali più forti sono attesi soprattutto tra la sera di martedì e la mattinata di mercoledì.

Si invitano i cittadini ad adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse. È raccomandato evitare di sostare in prossimità di corsi d'acqua e aree soggette ad allagamenti, prestare particolare attenzione alla viabilità nelle zone più esposte a smottamenti o accumuli d'acqua, e assicurarsi che gli oggetti su balconi e terrazzi siano adeguatamente fissati per prevenire cadute a causa del vento o della pioggia intensa.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sull’allerta meteo, è possibile consultare il portale ufficiale della Regione Toscana al seguente link: https://bit.ly/2LEojzC.