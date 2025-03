Arrestati due giovani con 350 grammi di hashish, cocaina, marijuana e 3mila euro

I Carabinieri di Cecina, con il supporto delle Stazioni di Cecina e Rosignano Marittimo, hanno arrestato due fratelli di 29 e 37 anni, residenti a Vada e già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Dopo segnalazioni di movimenti sospetti a Rosignano, i militari hanno fermato i due per un controllo, scoprendo poi nelle loro abitazioni una centrale di spaccio. Sono stati sequestrati 300 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 1,5 grammi di marijuana e 2.980 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento.

Arrestati e posti ai domiciliari, restano indagati in attesa della convalida e del successivo giudizio.

