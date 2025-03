Bandi e finanziamenti per le imprese, le opportunità con CNA Pisa

Bandi e finanziamenti 2025 per le imprese: mercoledì 12 marzo alle 15 CNA Pisa e FINART organizzano un webinar – aperto a tutti e non solo per gli associati - dedicato agli strumenti di finanziamento con un focus sulle nuove opportunità. Durante l’incontro dal titolo “Bandi e finanziamenti per le imprese: come sfruttare al meglio le opportunità 2025”, verranno illustrati i principali bandi disponibili, tra i quali il Bando Internazionalizzazione, il Bando Investimenti Produttivi, il Bando Impresa Digitale, il Bando INAIL e i bandi promossi dalla CCIAA Toscana Nord-Ovest.

“Un’occasione imperdibile per scoprire come accedere a risorse fondamentali – si legge in una nota stampa di CNA Pisa - per la crescita e lo sviluppo aziendale, offrendo uno sguardo approfondito su strumenti che possono rappresentare un valido supporto per lo sviluppo e la crescita delle imprese”.

CNA Pisa conferma così il proprio impegno nel mettere a disposizione esperienza e competenza, affiancando le imprese in ogni fase del percorso verso una crescita consapevole e sostenibile. Gli esperti del credito di CNA Pisa e FINART possono valutare la fattibilità dei progetti imprenditoriali, consigliare sulle migliori opzioni di finanziamento disponibili e supportare le aziende nella preparazione della documentazione necessaria per accedere alle risorse finanziarie. Questo approccio integrato permette alle imprese di prendere decisioni informate e di ottimizzare le proprie risorse, riducendo al minimo i rischi legati agli investimenti.

Un’occasione unica, dunque, per conoscere a fondo le misure di sostegno attualmente disponibili e per comprendere come sfruttarle al meglio per rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale.

Fonte: Cna - Ufficio stampa

