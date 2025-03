Compro oro irregolari nel Pisano, l'azione della guardia di finanza

Sono scattati controlli della guardia di finanza a Pisa e provincia per i Compro Oro. Uno di questi, a Pisa, è stato sanzionato per aver omesso di comunicare la variazione dei dati relativi agli estremi della nuova licenza nonché dei dati del nuovo amministratore e rappresentante legale.

A Santa Croce sull'Arno, invece, si legge nella nota delle fiamme gialle che "è stata constatata, oltre all’inosservanza degli obblighi di tracciabilità, l’alterazione, prima dei 10 giorni, degli oggetti preziosi acquisiti".

In altri due casi, a San Giuliano Terme e Pontedera, due esercizi si sono responsabili dell’inosservanza £grave, ripetuta o sistematica ovvero plurima degli obblighi di conservazione, in quanto nella redazione delle apposite schede omettevano di indicare gli estremi del mezzo di pagamento utilizzato e dell’inosservanza degli obblighi di identificazione, in quanto omettevano di acquisire copia - in formato cartaceo o elettronico - del documento di riconoscimento del cliente, all’atto dell’effettuazione dell’operazione di acquisto di preziosi, in violazione agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio".

Alle attività commerciali risultate non in regola sono state comminate sanzioni amministrative che vanno, a seconda dei casi, fino ad un massimo di 80.000 euro.

Notizie correlate