Dalla Regione 11,5 milioni per i nuovi percorsi formativi IeFP

Con lo stanziamento di 11 milioni e mezzo di euro, attraverso le risorse del Pr Fse+ 2021/2027, la Toscana avvia la costruzione dell’offerta formativa per il 2026/2027 degli IeFP, i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale.

Dallo scorso 26 febbraio è aperto il nuovo avviso rivolto alle Agenzie formative e promosso nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. Le proposte dovranno pervenire entro le 13 del prossimo 4 aprile.

“Per la Toscana – dichiara il presidente Eugenio Giani – l’investimento in campo scolastico e formativo è fondamentale e con questi percorsi triennali offriamo ai giovani una valida alternativa alla scuola secondaria di secondo grado, grazie al conseguimento di una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Si tratta di percorsi gratuiti e interamente finanziati dalla Regione”.

“Anche quest’anno - spiega l’assessora all’istruzione, formazione professionale e lavoro Alessandra Nardini - scegliamo di investire notevoli risorse su questi segmenti formativi e sul consolidamento del sistema duale di apprendimento, che costituiscono uno strumento importante per combattere l'abbandono scolastico ed offrire alle ragazze e ai ragazzi toscani un'alternativa al percorso scolastico per consentire loro l’acquisizione di competenze specifiche molto preziose per l’inserimento successivo nel mondo del lavoro o per poter, come ci auguriamo, riprendere il percorso scolastico o proseguire quello formativo”.

“Il rafforzamento del nostro impegno non è testimoniato solo dal finanziamento della programmazione per il 2026/2027, ma anche dall’ampliamento dell’offerta IeFP per l’annualità 2025/2026 e con il finanziamento dei percorsi di IV anno IeFP che prenderanno avvio il prossimo autunno”, fa notare l’assessora Nardini riferendosi allo stanziamento di nuove risorse per lo scorrimento dell’attuale graduatoria IeFP annualità 2025/2026 e per la proposta di percorsi IV anno Iefp.

La Giunta ha infatti messo a disposizione ulteriori 2.096.010 euro per finanziare altri 7 progetti di Istruzione e Formazione Professionale, portando l’offerta dell’annualità 2025/2026 a un totale di 53 percorsi, ampiamente distribuiti sul territorio regionale, che in via potenziale potranno accogliere fino a 800 allieve e allievi in più, per quasi 16 milioni di dotazione finanziaria assicurata attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo e fondi statali”.

A queste risorse si aggiunge un altro milione di euro, a valere in questo caso sui fondi statali ex L. 144/99 , per sostenere il bando relativo all’offerta del IV anno IeFP, in uscita nel mese in corso nell’ambito di GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive previsto dal PNRR.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati ogni anno dalla Regione Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola secondaria di secondo grado e consentono loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Dopo il conseguimento della qualifica professionale, ragazze e ragazzi possono: entrare direttamente nel mondo del lavoro; continuare il percorso formativo frequentando il IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzato a conseguire il diploma professionale; continuare il percorso di studio nella scuola al fine di ottenere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda questo avviso si parla di percorsi realizzati dagli organismi formativi accreditati dalla Regione Toscana nell’ambito “obbligo d’istruzione”, interamente gratuiti perché appunto finanziati da Regione Toscana.

L’avviso prevede un contributo aggiuntivo destinato al finanziamento delle attività individualizzate di sostegno e supporto per le/gli allieve/i con disabilità.

Fonte: Regione Toscana