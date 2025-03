Danneggiate le porte del bus sulla linea San Romano-Pontedera

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio i giovani utenti che hanno manomesso il sistema di apertura delle porte del bus della linea 210 mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti e costringendo il bus a interrompere il proprio servizio di trasporto pubblico per ripristinare il regolare funzionamento delle porte.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo di tutti i propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza che registra le immagini che avvengono all’interno del mezzo e che tali immagini sono messe prontamente a disposizione delle istituzioni competenti ogni volta che ne fanno richiesta. In questo specifico caso Autolinee Toscane ha già dato mandato ai propri tecnici di salvare dall’hard disk le videoregistrazioni.

Questi i fatti: stamani, 11 marzo 2025, attorno alle ore 07:13 nel momento in cui, preso la fermata al bivio di Marti, a bordo del bus della Linea 210 (che da San Romano (PI) arriva a Pontedera (PI)), sono saliti alcuni verificatori al fine di controllare la validità dei titoli di viaggio degli utenti, alcuni giovani utenti hanno manomesso per ben 2 volte il sistema di apertura/chiusura delle porte.

L’autista non potendo proseguire il servizio di trasporto pubblico locale in condizioni di mancata sicurezza per gli utenti a bordo, ha così dovuto fermare il mezzo per ripristinare i sistemi di apertura/chiusura delle porte del bus. Nel frattempo, gli autori di tali danneggiamenti erano scesi dal bus e si erano dileguati dalla porta danneggiata.

Il servizio tpl ha subito un pesante rallentamento.