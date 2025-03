“Due stagioni per l’ambiente”, riprogrammate le date del weekend al gattile

Sono state riprogrammate le date del fine settimana dedicato agli ospiti del gattile comunale di via via Ettore Majorana gestito dall'associazione Aristogatti ODV nell’ambito della rassegna di iniziative “Due stagioni per l’ambiente”. In precedenza era previsto per il 15 e 16 marzo, adesso le date da segnare in agenda per partecipare numerosi, sono sabato 28 e domenica 29 marzo 2025.

Nelle prossime settimane verrà ‘svelato’ qualcosa in più del programma della due giorni. Nel frattempo, si possono preparare ‘doni’ da leccarsi i baffi, giochini e cose utili da regalare agli amici a quattro zampe alla ricerca di coccole e di una famiglia per sempre.

DUE STAGIONI PER L’AMBIENTE – Il cartellone delle iniziative ambientali è promosso da: Comune di Empoli in collaborazione con associazione Legambiente Empolese Valdelsa, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, associazione Aristogatti, associazione Golem, fondazione Angeli del Bello. M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa