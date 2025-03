Empoli dice sì a più polizia e educazione sessuale a scuola. Respinta mozione sull'Irpef

Lunedì 10 marzo 2025 si è riunito il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del palazzo di via Giuseppe del Papa. Di seguito gli esiti delle votazioni dei punti all’ordine del giorno discussi.

6.Ratifica delibera di giunta n. 24 del 05/02/2025 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2025-2027 - Applicazione di avanzo vincolato presunto -art 175 e art. 187 d.lgs 267/2000. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare e Centrodestra per Empoli, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

7.Approvazione della convenzione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per la gestione associata del Servizio I.C.T. Approvata con voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Centrodestra per Empoli e Movimento 5 Stelle.

8.Mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia Empoli del Fare su riduzione aliquota Irpef che ha colpito i cittadini toscani gravati dall’aumento dell’addizionale con legge 22 dic. 2023. La mozione è stata respinta con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, astenuto Centrodestra per Empoli, favorevoli Fratelli d'Italia e Forza Italia-Empoli del Fare.

9.Mozione presentata dai gruppi consiliari partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno del rafforzamento degli organici della Polizia di Stato del Commissariato cittadino e per dotare il Commissariato di Empoli di un numero adeguato di alloggi per le donne e gli uomini della Polizia di Stato, stimolando ogni collaborazione possibile con le realtà cittadine, i soggetti pubblici e privati. Mozione approvata con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia e Forza Italia-Empoli del Fare, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle

10.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra “Scuola equa – mozione a sostegno dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole”. Mozione approvata con voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle. Contrari Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli e Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

