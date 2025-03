Endometriosi, un evento per favorire conoscenza e consapevolezza all’Aou Senese

Marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull’Endometriosi, una patologia benigna che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile, responsabile di dolore pelvico e infertilità con un forte impatto sulla qualità della vita. Per fare il punto della situazione e ampliare il range di conoscenze su questa malattia, il professor Errico Zupi, direttore UOC Ginecologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha organizzato un incontro divulgativo dal titolo “SapENDO un po’ di più”. L’evento, in programma sabato 15 marzo, dalle ore 9 alle 13, si svolge nell’aula 6 del centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte e coinvolge direttamente le pazienti che racconteranno le loro storie ed esperienze anche con un approccio di medicina narrativa.

«L’endometriosi può manifestarsi fin dall’adolescenza, ma il ritardo diagnostico è ancora significativo, con una media di sette anni dall’insorgenza dei primi sintomi – spiega il professor Errico Zupi -. Questo ritardo è spesso dovuto alla scarsa conoscenza della patologia da parte dei professionisti sanitari e alla complessità della malattia nelle pazienti più giovani. Proprio per questo nasce l’idea dell’evento “SapENDO un po’ di più” – ha aggiunto il professor Zupi -, cioè sottolineare la necessità di una maggiore formazione e sensibilizzazione nei confronti di questa malattia e l’importanza di parlarne e di dare voce alle pazienti».

Partecipano all'evento: Roberto Di Pietra, rettore Università di Siena; Antonio Barretta, direttore generale dell'Aou Senese; Francesca De Marco, direttore sanitario dell'Aou Senese; Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siena. Dopo l'introduzione a cura del professor Errico Zupi, seguono interventi sia di professionisti ed esperti in ambito ginecologico, sia di pazienti e associazioni attive in questo ambito come l’associazione VivENDO. Obiettivo è favorire un dialogo e un confronto efficace che possa far aumentare la consapevolezza nella popolazione su questa patologia.

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa