Fermati in A1 con 30mila euro in banconote false

Due uomini italiani, provenienti da Napoli e diretti a nord, sono stati arrestati dalla polizia stradale di Arezzo lungo l’A1 per il possesso di 30mila euro in banconote false. Il controllo è avvenuto sabato scorso durante un pattugliamento dell’Autostrada del Sole. Insospettiti dall’eccessiva agitazione dei fermati e dalle loro risposte contraddittorie, gli agenti hanno perquisito la Fiat Panda su cui viaggiavano, trovando 602 banconote da 50 euro nascoste dietro il cassetto portaoggetti. L’analisi con la lampada di Wood ha confermato la falsità delle banconote per l’assenza di elementi di sicurezza.

