Festa della poesia, a Vinci Anna Paola Moretti e la sua antologia poetica

C’è stato chi ha scritto che «scrivere poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie». Molti autori, alcuni reduci dagli stessi campi di concentramento, Primo Levi tra tutti, hanno dimostrato il contrario. Anzi la poesia sarebbe stata per molti un’ancora di salvezza, rappresentando ancora oggi una delle testimonianze più forti. Una forma di linguaggio che per sua natura richiede una partecipazione sempre nuova e attenta, per tale motivo “mantiene la memoria come un work in progress che continua a far vivere la storia”.