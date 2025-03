Fiera del disco e del fumetto, evento che spazia anche su carte, videogiochi e collezionismo

L’associazione culturale “Fumetti e Dintorni” di Fucecchio (FI), torna con la sesta edizione, ma per Arezzo è la 26°, della Fiera del Disco e del Fumetto, ancora una volta patrocinata dal Comune di Arezzo. La manifestazione è assai cara al pubblico aretino da moltissimi anni, cioè da quando era gestita dall’associazione Kolosseo, che nel 1999 realizzò la prima manifestazione, per poi lasciare alla nostra associazione il testimone dopo il Covid. Saranno presenti 100 espositori provenienti da tutta Italia, per una fiera che ha raggiunto livelli impensabili, sia di espositori che di pubblico sempre più partecipe. Molto ricco il programma, con ospiti e iniziative.

Sabato 15 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, nel padiglione 6 del Centro Affari, sarà presente il disegnatore di Diabolik, Riccardo Nunziati, che per l’occasione porterà una stampa realizzata per la 26° edizione della fiera. Sempre sabato, sarà ospite anche il disegnatore della casa editrice Bonelli, Marcello Mangiantini, che in edicola esce con Zagor. Marcello Mangiantini incontrerà il pubblico, disegnerà in diretta e spiegherà come si diventa disegnatori di case editrici del calibro di Bonelli. Inoltre, porterà delle copie che autograferà a chi vorrà acquistare il suo disegno. Una chicca sarà rappresentata dalla presenza del banco dedicato al ladro più famoso del mondo, Diabolik, con due espositori, Marco Danti e Andrea Agati, storici collezionisti di Diabolik (è di Agati la piantina e lo stato della città immaginaria di Clerville). Per l’occasione presenteranno la rivista Diabolikando formato gigante, giunta al n.19: in esclusiva per i visitatori della fiera di Arezzo, e per tutti gli appassionati che vorranno acquistarla, presentando il biglietto d’ingresso alla mostra si avrà uno sconto di 5€ sul prezzo di copertina.

"Il pubblico di Arezzo è storicamente collezionista e appassionato di fumetti, - spiegano gli organizzatori - infatti vanta i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli: Rossano Rossi, Giancarlo Valdambrini e Fabio Civitelli, che domenica 16 marzo, dalle 10.00 alle 17.00, esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, i quali verranno messi in vendita. Inoltre, durante il pomeriggio, incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini, fra i quali Rossano Rossi, Giulia Pulerà, neopromossa nella scuderia Bonelli, ed altri disegnatori."

"Oltre a fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, ci saranno anche carte Pokemon, Yugi-Oh, videogiochi, Dragon Ball, Art Figure, il mondo delle anime e collezionismo in generale, case editrici indipendenti, per dare spazio anche ai più giovani. Il reparto giochi, videogiochi, carte, giochi di ruolo e consolle è molto gettonato infatti tra i ragazzi, che passano ore a scambiare e cercare i personaggi preferiti."

"Anche il reparto dischi sarà in gran spolvero (gli espositori e collezionisti arrivano da tutta la penisola), un settore intramontabile che va sempre per la maggiore, con molti e sempre più appassionati di ogni età che potranno ammirare una vasta gamma in cui cercare, curiosare, respirare i loro ricordi. Fra ultimi arrivi ma anche dischi introvabili, pop, rock, metal, funky, reagge, soul, di gruppi o singoli, in vinile o cd, si troveranno anche giradischi e jukebox."

"Abbiamo pensato a tutto, anche a chi resterà tutto il giorno alla fiera e al momento di ristoro. Sarà in funzione un ottimo street food con cibi da tutta Italia: hamburger di chianina, pullepork, hot dog, schiacciata appena sfornata con mortadella affettata a mano, specialità mugellane con necci alla ricotta o salati pieni di salumi e fantasia, birra artigianale all’esterno, dove saranno presenti anche gazebi e sedute per stare a pranzo o merenda. Sarà inoltre in funzione un fornitissimo bar per colazioni ed aperitivi, così da soddisfare ogni esigenza.

In concomitanza alla nostra manifestazione, presso gli altri due padiglioni, si terrà Passioni in Fiera e, come nelle scorse edizioni, abbiamo legato le due sinergie. Infatti, acquistando il nostro biglietto al costo di 5€ ed esibendolo alle casse di Passioni in Fiera, il visitatore avrà uno sconto di 5€ e potrà così visitare tutti i padiglioni con soli 8€ anziché 13€."

Arezzo fiere e congressi via Spallanzani 23: sabato ore 9-19, domenica ore 9-18:30

Info: 348 4410579 / www.fumettiedintorni.it

Fonte: Ufficio Stampa

