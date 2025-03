Fiorentina-Panathinaikos: divieti su alcol, vetro e spray urticanti

In vista dell'incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Panathinaikos, valido per la Conference League 2024/2025 e in programma il 13 marzo, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha adottato misure restrittive per garantire la sicurezza. Dalle ore 07:00 del 13 marzo fino alle ore 07:00 del 14 marzo sarà vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in diverse aree del centro storico di Firenze e nelle zone limitrofe allo stadio Artemio Franchi. Sarà inoltre vietato il consumo di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in vetro o lattina in prossimità dello stadio e in alcune aree cittadine. Infine, sarà proibita la detenzione di bombolette spray urticanti all'interno e all'esterno dell’impianto sportivo.

