'Guarigioni e miracoli di Lourdes', l'evento a Certaldo

A Certaldo il prossimo 18 Marzo al Teatro Boccaccio alle ore 18si terrà un evento con ingresso libero aperto a chiunque: “Guarigioni e miracoli di Lourdes – Scienza e fede in dialogo”.

L’evento è condiviso con il Rotary Club Valdelsa Volterra e Altavaldelsa, sarà un incontro e confronto tra scienza e religione. Relatore e protagonista della serata sarà il Dottor De Franciscis, noto come il "medico dei guariti", da quindici anni alla guida del Bureau des Constatations Médicales di Lourdes, l'unico ufficio al mondo, all'interno di un santuario, dedicato all'ascolto e alla valutazione delle storie di guarigione legate ai pellegrinaggi a Lourdes. Questo ufficio, attraverso un iter accurato e scientifico, si occupa di verificare nel corso di anni (poiché, come afferma il Dr. De Franciscis, "a Lourdes non abbiamo fretta") se una guarigione possa essere definita un "miracolo". L’unico medico non francese che ha ricoperto questo ruolo. Un evento molto particolare e una occasione di riflessione tra scienza e religione.

Fonte: Ufficio stampa