Il Centro Sportivo Italiano torna a Didacta con attività e formazione per la scuola

Anche quest’anno il Centro Sportivo Italiano partecipa a Didacta Italia, dal 12 al 14 marzo in programma presso la Fortezza da Basso di Firenze, l'evento di riferimento per l'innovazione nel mondo della scuola. Giunta all'undicesima edizione, la manifestazione, divenuta nel tempo punto di riferimento per istituzioni, famiglie e studenti, proporrà un ricco programma suddiviso per aree tematiche: dal debate alla creatività, dall'educazione 0-3 anni all'orientamento, fino agli ambienti immersivi e all'innovazione nei linguaggi didattici.

Il CSI sarà presente nella tre giorni con uno spazio espositivo dedicato e con due workshop pensati per il mondo della scuola. Lo stand del CSI sarà collocato nel Padiglione Spadolini (Piano Attico, stand W15), dove sarà possibile conoscere in dettaglio le proposte di attività sportiva e motoria rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Giovedì 13 marzo, il CSI organizza due appuntamenti formativi rivolti a insegnanti e educatori, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo del movimento nel percorso di crescita e apprendimento degli studenti. Per la scuola dell'infanzia dalle 12:30 alle 13:20 c’è "Fiabe in Movimento", programma di attività motoria del CSI coinvolgente e innovativo, nel quale il bambino può esprimersi attraverso il movimento. È un progetto che utilizza la fantasia come vettore trainante della proposta, veicolata con fiabe e narrazioni (strumenti specifici) per l’area motoria nella scuola materna. Tale progetto si propone al servizio della didattica specifica del campo d’esperienza corpo e movimento ma, data la sua duttilità, anche al servizio della programmazione generale. Non si tratta di uno strumento finalizzato a competenze altre rispetto alla scuola in cui si inserisce, ma piuttosto è una risorsa che si pone al fianco della didattica esperienziale nella scuola dell’infanzia. A spiegare la metodologia didattica – quella di utilizzare il mondo fantastico dei bambini per far vivere esperienze motorie ricche, stimolanti ed articolate – saranno due relatori: Beppe Basso, Coordinatore nazionale della formazione del CSI, e Beppe Cairoli, Formatore nazionale CSI.

Nella stessa giornata, dalle ore 13:30 alle 14:20, il Centro Sportivo Italiano presenterà tre attività rivolte agli insegnanti della scuola primaria, per offrire loro strumenti e risorse volti a migliorare l’offerta formativa attraverso il movimento, elemento fondamentale nello sviluppo dei bambini, specialmente in questa fascia d’età. Numerosi studi dimostrano che l’attività fisica non solo favorisce la salute fisica, ma ha anche un impatto significativo sull’apprendimento e sul rendimento scolastico ed è anche essenziale per lo sviluppo delle competenze sociali. Attraverso giochi e attività di gruppo i bambini imparano a collaborare, a rispettare le regole e a gestire i conflitti. Queste esperienze sono fondamentali per la crescita emotiva e sociale, e preparano i bambini a interagire in modo efficace con gli altri.

Le tre attività riguardano:

1) "Scuola in Movimento: 20 minuti al giorno di didattica in movimento", a cura di Alessandro Squartini, Coordinatore del progetto Scuola in Movimento per le Marche

2) "Praticare la teoria: progettare e valutare le competenze motorie", a cura di Giacomo Abate (Coordinatore regionale di educazione fisica dell'Emilia-Romagna) e Beppe Basso (Coordinatore nazionale della formazione del CSI)

3) "Movimento come strumento per trattare i disturbi dell'apprendimento", a cura di Piero Crispiani (Docente di didattica e pedagogia speciale alla Link University).

Ulteriori informazioni sui progetti del CSI per la scuola sono disponibili sul sito (http://www.csiperlascuola.it).

Fonte: Centro Sportivo Italiano