Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo alla mostra di Skim: "Con l'arte investiamo per il futuro"

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha visitato la mostra di Skim “Dolcevita” in corso al Museo Piaggio di Pontedera. Per questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Piaggio, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, oltre alla consueta produzione dell’artista, sono esposte una serie di opere inedite che rendono omaggio agli iconici veicoli della Piaggio, dalla Vespa all’Ape, fino al Ciao. Le opere di Skim, caratterizzate dal suo distintivo “Kaos Armonico”, riflettono la sua ricerca pittorica e interpretano storie e sogni, analizzando la quotidianità e traducendola in forme artistiche che sorprendono per il contrasto tra l’esplosione di colori e i messaggi profondi che veicolano: composte da un accumulo di elementi differenti, si uniscono in modo armonioso, raccontando storie che possono riflettere anche le esperienze personali di ciascun spettatore. Ogni opera invita ad un viaggio unico, dove osservare e interpretare i dettagli può dare vita a moltissime narrazioni. L’arte di Skim si contraddistingue per la sua attrattiva e il suo fascino, e il suo motto “In Color We Trust” sintetizza il suo approccio creativo, che si sta affermando attraverso mostre, performance e opere pubbliche.

“Una mostra molto interessante questa di Skim attraverso i suoi sogni si riesce a costruire il futuro – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – e anche mandare un messaggio di speranza ai tanti ragazzi che si avvicinano all’arte. In un momento che la libertà è sempre meno in tutto il mondo, quando riusciamo ad investire in arte e cultura investiamo per il nostro futuro.”

“Avevo già collaborato con il comune di Pontedera realizzando una vespa gigante per il Vespa World Days e nell’occasione della mostra ho colorato una panchina gigante – ha detto l’artista Skim – e ho continuato a lavorare ad una serie di opere che illustrano il mio kaos armonico. Anche il titolo della mostra richiama Fellini, gli anni sessanta, il viaggio, l’amore e miei temi più cari.”

“Una mostra di particolare rilevanza e torniamo ad ospitare un artista contemporaneo – ha detto Riccardo Costagliola presidente Fondazione Piaggio – e inoltre vorrei sottolineare anche il lavoro svolto dall’artista con gli studenti del Liceo XXV aprile e viene esposta in mostra un’opera realizzata con i ragazzi. Arte fruibile dalla popolazione e che coinvolge in modo particolare i giovani, con evidenti richiami al cinema e ai veicoli della nostra azienda.”

“L’esperienza poetica di Skim racconta una visione del mondo fatta di esuberanza, slancio, colore che compongono un mosaico ricchissimo di suggestioni – ha detto l’assessore alla cultura del comune di Pontedera Francesco Mori – e che raggiunge dei risultati estetici di assoluto rilievo. Vorrei ringraziare anche la galleria Casa d’Arte San Lorenzo che ha reso possibile questa mostra che diventa un segnale importante per la nostra città. Una tela ricca di segni e linguaggi che raccontano una vita positiva che diventa il ritratto vitale della nostra città.”

Skim nasce a Firenze nel 1985 e cresce nella vicina periferia fiorentina, Skim, scopre fin da piccolo la sua passione per l’arte, ammaliato come molti da quel fenomeno artistico chiamato Graffitismo. Si diploma all’ Istituto d’ Arte di Firenze in Grafica Pubblicitaria e Fotografia nel 2006 per poi continuare presso la Scuola Internazionale di Comics, dove si diploma in tecniche di Animazione tradizionale e Moderne nel 2009. Con i suoi “Puppets” e i suoi “Caos” interpreta le storie e le ambientazioni più disparate: analizza la quotidianità e la traduce in arte, di strada o di studio, sorprendendo lo spettatore per il contrasto tra l’esplosione di colore delle sue opere e il messaggio mai banale che vuole trasmettere con esse. Skim rappresenta un’arte diversa, attraente e piacevole da osservare, e con il suo motto “In Color We Trust” si sta facendo largo con mostre e performance in contesti nazionali ed internazionali. E soprattutto porta avanti il suo progetto di colorare i grigi muri delle scuole e insegnare ai ragazzi l ‘arte del graffito, lasciando ovunque il suo segno. Ad oggi sono più di 15 le scuole in Italia che hanno chiesto il suo intervento.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa