Il presidente del consiglio regionale Mazzeo attaccato sui social dai No-vax

Attacchi No-Vax sul profilo social di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana. Lo scorso 9 marzo Mazzeo aveva ricordato con un post la pandemia di Covid, apostrofando come "inaccettabile" coloro che ancor oggi "vogliono riscrivere la storia, chi nega l’evidenza, chi dà spazio a teorie prive di fondamento scientifico", riferendosi ovviamente a No-Vax e "negazionisti".

"Numeri ed evidenze dimostrano che il lockdown ha salvato vite - scrive nel post Mazzeo - che i vaccini sono stati fondamentali e che l’OMS ha avuto un ruolo chiave nella gestione della pandemia. Eppure, oggi, c’è ancora chi vuole riscrivere la storia, chi nega l’evidenza, chi dà spazio a teorie prive di fondamento scientifico. È inaccettabile. La memoria di chi non c’è più, il dolore delle famiglie, i sacrifici di medici e infermieri meritano rispetto. La scienza vince sempre. E chi ha responsabilità istituzionali non può permettersi di strizzare l’occhio alla propaganda no vax e negazionista. Non dimentichiamo. Anzi l'unica cosa che dovrebbe fare chi sta al governo è investire in sanità e in ricerca, questa dovrebbe essere la lezione che dovremmo aver imparato 5 anni fa".

Ieri il profilo del presidente del consiglio regionale è stato quindi preso di mira da alcuni utenti che tra i commenti hanno postato decine e decine di immagini con frasi come "Non ci serve il permesso per essere liberi" e il simbolo della doppia W cerchiata, mentre qualcuno scrive "menzogna" e altri addirittura di "grande olocausto" e di "nazisti dell'OMS-EU-WEF-NWO".

Il PD: "Non ci faremo intimidire"

Il Partito Democratico della Provincia di Pisa esprime piena solidarietà ad Antonio Mazzeo, vittima di un attacco social da parte di chi continua a diffondere bugie e a negare la realtà della pandemia. È vergognoso che chi difende la verità dei fatti e il valore della scienza venga bersagliato da campagne d’odio e disinformazione, spesso con toni aggressivi e intimidatori.

Abbiamo sempre dimostrato responsabilità e rispetto verso i sacrifici fatti dagli italiani, verso il dolore di chi ha perso i propri cari e verso il lavoro instancabile di medici e operatori sanitari. Questi attacchi non solo offendono Mazzeo, ma mancano di rispetto a tutti coloro che hanno lottato e sofferto durante la pandemia. Chi ha responsabilità istituzionali, non può e non deve cedere a queste pressioni né lasciare spazio a teorie prive di fondamento.

Non ci faremo intimidire da chi cerca di riscrivere la storia con menzogne e falsità. La verità e la memoria non si cancellano con qualche commento social.

