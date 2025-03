Incinta in mezzo al traffico, la soccorre la polizia: in ospedale dà alla luce un bimbo

Una donna era sola in mezzo al traffico. Incinta, ha iniziato a sentire qualcosa. Proprio in quel momento si sono rotte le acque. Ha chiamato la polizia e gli agenti l'hanno aiutata. In ospedale ha dato alla luce il figlio e i due poliziotti ormai sono gli zii acquisiti.

Questa notizia emozionante arriva da Firenze, dove è venuto al mondo il piccolo Daniele. Gianluca e Umberto sono invece i due poliziotti della questura fiorentina che hanno aiutato la madre, che si era trovata sola in mezzo alla congestione delle auto in città.

"Presa dal panico ha chiamato il numero di emergenza e sono arrivati loro. Mentre uno dei due poliziotti si è messo alla guida della macchina della signora, l’altro con la volante faceva da apripista nel traffico per poter arrivare in ospedale nel più breve tempo possibile. Il risultato è questa splendida creatura tra le braccia della mamma e con i due nuovi zii al suo fianco che poi sono andati a trovarlo" scrivono dalla polizia.