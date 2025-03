Ingresso speciale a 1 euro al Palio dei Comuni di San Rossore

Domenica 16 marzo sarà la seconda giornata preliminare del Palio dei Comuni e i cittadini residenti nella provincia di Pisa potranno accedere all'Ippodromo di San Rossore con un biglietto speciale dal costo simbolico di 1 euro, contribuendo così a incrementare le presenze e quindi migliorare la classifica del proprio comune.

L'ingresso a 1 euro interessa i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco Di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Guardistallo, Lajatico, Montopoli, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano.

E' una grande occasione per godersi lo spettacolo di una domenica ricca di eventi: in pista la giornata avrà nel quarto GP Angloarabi il suo momento cruciale, mentre sul parterre l'ASD Pisanova intratterrà il pubblico con numerose esibizioni di danza. Sarà presente anche l'animazione di IppoLandia, per i più piccoli, nonché il Tour Dietro Le Quinte per scoprire i segreti della giornata di corse.

Questo il sito dell'evento: https://www.sanrossore.it/Calendario%20Corse/11-palio-dei-comuni/

