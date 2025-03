Lavori per acquedotto e fognatura a Pontorme, senso unico alternato in due fasi

Cambia la viabilità nella zona di accesso al centro storico di Pontorme per consentire i lavori di estensione della rete dell’acquedotto e della fognatura pubblica. Con ordinanza numero 89 del 10 marzo 2025, sarà istituita la riduzione della carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico all'intersezione tra via Tosco Romagnola Sud e via Pontorme. I lavori, che dureranno da lunedì 17 marzo a domenica 6 aprile 2025, saranno divisi in due fasi.



FASE 1

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

Via TOSCO ROMAGNOLA SUD all’altezza dell’intersezione con via PONTORME, in prossimità del Ponte sull’Orme, corsia di marcia in direzione Empoli

FASE 2

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;

Via TOSCO ROMAGNOLA SUD tratto dall’intersezione con via PONTORME al civico n.2b, in prossimità del Ponte sull’Orme, corsia di marcia in direzione Montelupo Fiorentino

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punito ai sensi del vigente Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa