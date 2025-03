Medicina, stop ai test d'ingresso: la riforma è legge

È stata approvata oggi dalla Camera, con 149 voti a favore e 63 contrari, la riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. La legge abolisce i test d'ingresso già dal prossimo anno accademico 2025-2026 ma la selezione rimane: sarà infatti spostata dopo il primo semestre, sulla base di crediti universitari e una graduatoria nazionale. Attesi ora i decreti attuativi, che la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha assicurato arriveranno in tempi rapidissimi, e il conseguente adattamento degli atenei.

Le novità in particolare riguardano gli atenei statali, mentre per quelli privati i test di accesso continuano ad essere in vigore. Modifiche che riguardano anche la Toscana dove le tre università di Pisa, Firenze e Siena hanno corsi di laurea oggetto dalla riforma.