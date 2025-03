Morì dopo incidente in azienda agricola, condannato legale rappresentante per "negligenza e impudenza"

Morì nel dicembre 2020 mentre lavorava in un'azienda agricola a Vinci dopo una caduta. L'uomo, Iqbal Mufazzar, 49 anni, di origine pakistana, residente a Reggio Emilia, subì gravissime lesioni alla testa e al torace, e mori poco dopo all'ospedale di Empoli. Il giudice di Firenze ha condannato adesso il legale rappresentante dell'azienda agricola ad un anno, pena sospesa, e non menzione. A renderlo noto è il quotidiano La Nazione.

Il titolare della ditta individuale per cui lavorava il 49enne aveva già patteggiato insieme ad un altro soggetto. Secondo l'accusa ci sarebbe stata "impudenza e negligenza" nel dare indicazioni all'operaio, che non conosceva bene la lingua e non sarebbe stato formato adeguatamente, anche in merito alle misure di sicurezza. Da quanto ricostruito l'uomo stava svolgendo operazioni di imbottigliamento, etichettatura e confezionamento delle bottiglie sopra il pianale di un camion parcheggiato: cadde da circa un metro e mezzo, ma le sue condizioni furono subito critiche.

Notizie correlate