Mozione Sicurezza, Cdx per Empoli: "Pd minimizzava, ora 'copia' programma. Rifiutata firma comune"

"La sicurezza è un argomento che riguarda l’intera comunità, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Il dibattito in Consiglio comunale si è intensificato dopo la presentazione di una mozione del Partito Democratico volta a rafforzare le misure di sicurezza in città. Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha accolto con favore questa rinnovata attenzione al tema, sottolineando però che molte delle proposte avanzate erano già state presentate dall’opposizione nel 2024 e allora respinte dalla maggioranza", così il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli a seguito della mozione sul tema Sicurezza votata ieri in consiglio comunale a Empoli.

La posizione del Centrodestra

"Per anni – spiega Gabriele Chiavacci, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio – il PD ha minimizzato il problema della sicurezza, riducendolo a una questione di percezione. Ora, con le elezioni all’orizzonte, la maggioranza sembra aver cambiato atteggiamento. È positivo che si voglia affrontare il problema, ma ci chiediamo perché non sia stato fatto prima".

Anche il capogruppo Andrea Poggianti interviene: "La sicurezza è un diritto di tutti e dovrebbe essere trattata con coerenza e continuità, non come uno strumento politico. Se il PD avesse voluto realmente migliorare la situazione, avrebbe potuto collaborare con noi invece di respingere le nostre proposte in passato".

Una questione di coerenza

Chiavacci utilizza una metafora per descrivere la difficoltà della maggioranza nell'affrontare il tema sicurezza: "Il PD e AVS sono come l'olio, mentre la sicurezza è l'acqua: due elementi che non possono mescolarsi. Durante la seduta di ieri, abbiamo ricordato scelte passate, come la protesta contro il DDL sicurezza e le dichiarazioni critiche verso le forze dell'ordine, che mettono in dubbio la credibilità del loro attuale impegno sul tema".

Inoltre, AVS ha esponenti in Europa che hanno espresso posizioni a favore dell’occupazione di case e della rivolta sociale, elementi che, secondo il Centrodestra, rendono ancora più evidente la distanza della maggioranza dal tema della sicurezza.

Un’opportunità mancata

Tra le misure contenute nella mozione del PD figura anche la realizzazione di alloggi di servizio per la Polizia di Stato, un intervento già presente nel programma elettorale del Centrodestra per Empoli. "Siamo lieti di essere stati un punto d’ispirazione per la maggioranza – ironizzano i consiglieri di opposizione – ma sarebbe stato più utile affrontare il tema con uno spirito di collaborazione, anziché escludere il nostro contributo dal processo decisionale".

Il Centrodestra ha sempre sostenuto l’importanza di misure concrete, come l’aumento dei controlli, il potenziamento della videosorveglianza e una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Tuttavia, in passato la maggioranza ha minimizzato queste proposte. Ora, con l’avvicinarsi delle elezioni, la strategia sembra essere cambiata.

Un passaggio della mozione della maggioranza afferma che "la sicurezza è un bene universale", un concetto che il Centrodestra condivide. Su questo punto, Chiavacci commenta: "Se la sicurezza è davvero un bene universale, avrebbe avuto senso condividere questa mozione con tutto il Consiglio comunale. Abbiamo proposto di firmarla insieme, per dare un segnale di unità alla città, ma la maggioranza ha respinto l’idea, rivendicando il documento come frutto esclusivo del proprio lavoro. Un’occasione persa per dimostrare coerenza e reale volontà di collaborazione".

Un impegno costante

Centrodestra per Empoli ribadisce che la sicurezza non può essere ridotta a uno slogan: "La sicurezza è una priorità che va affrontata con serietà e impegno costante. Non bastano dichiarazioni di principio, servono azioni concrete e durature. Continueremo a lavorare per garantire a Empoli un ambiente più sicuro e vivibile per tutti".

Fonte: Centrodestra per Empoli

