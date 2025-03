Musei per l'Alzheimer, a Montespertoli l'incontro è un successo

Sabato 8 marzo si è svolto con grande partecipazione l’incontro del programma Musei per l’Alzheimer, promosso dal Mudev e supervisionato dal Sistema MTA - Musei Toscani per l'Alzheimer. Il progetto, coordinato a livello regionale, è volto a favorire l’inclusione socio-culturale delle famiglie che vivono l’esperienza della demenza, offrendo occasioni di incontro nei musei del territorio.

L’evento dell’8 marzo si è svolto presso il Museo Amedeo Bassi, ospitando sei famiglie provenienti da diversi comuni, tra cui Empoli, Capraia e Sovigliana. Tutte le famiglie partecipanti sono beneficiarie del progetto Accudo della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che sostiene la domiciliarità delle persone con demenza attraverso una serie di servizi integrati, tra cui assistenza alla persona, fisioterapia, supporto educativo e psicologico.

“Vedere la partecipazione attiva e l’emozione negli occhi di chi prende parte agli incontri conferma il valore di un’iniziativa che unisce assistenza e cultura conferma il ruolo fondamentale della cultura come strumento di inclusione e sostegno sociale, valorizzando i musei come luoghi di accoglienza e relazione. Il nostro impegno è quello di continuare a promuovere e sviluppare queste attività affinché sempre più persone possano beneficiarne.” Dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla cultura del Comune di Montespertoli.

Dal 2023, gli incontri di Musei per l’Alzheimer si realizzano in accordo con la Società della Salute Valdarno Valdelsa, dando attuazione alla delibera della Regione Toscana che riconosce i programmi museali come parte integrante degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con demenza.

L’appuntamento dell’8 marzo ha confermato l’importanza di questi incontri, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza culturale coinvolgente e stimolante. Le attività museali dedicate si integrano nel panorama dei servizi alla persona, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi è affetto da demenza e delle loro famiglie.