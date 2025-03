Plastic Free, il Comune di Pisa unico capoluogo toscano premiato a Napoli

Il Comune di Pisa è uno dei quattro in Toscana ad aver ricevuto il riconoscimento "Comuni Plastic Free" che dal 2019 viene assegnato dall'organizzazione di volontariato Plastic Free Onlus. La cerimonia di premiazione, a cui ha preso parte l'assessore all'ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini, si è tenuta sabato 8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli con il patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

"Il riconoscimento ottenuto da Pisa rappresenta un importante traguardo che conferma l'impegno dell'amministrazione comunale nella tutela dell'ambiente - dichiara Giulia Gambini. Questo impegno si concretizza attraverso le scelte amministrative e la collaborazione con associazioni di volontariato e del terzo settore, attive nella protezione ambientale. Si tratta di un percorso che coinvolge, oltre al gestore del servizio, anche le associazioni e i cittadini, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali, promuovendo comportamenti virtuosi. È fondamentale far comprendere che la tutela dell'ambiente è un lavoro di squadra, dove ognuno ha un ruolo determinante. Anche i cittadini, con i loro gesti quotidiani, hanno un impatto diretto significativo sull'ambiente. È possibile proteggere l'ambiente a partire da semplici azioni quotidiane, come la raccolta differenziata, che consente di evitare sprechi e di avviare al corretto riciclo quanto più materiale possibile, dando nuova vita a ciò che, inizialmente, era considerato un rifiuto. In particolare, la collaborazione con l'iniziativa Plastic Free, attiva da anni, riguarda l'inquinamento derivante dalle plastiche, con particolare attenzione alle micro e macroplastiche nei nostri mari. Vengono organizzate giornate di raccolta rifiuti, azioni concrete che sensibilizzano i cittadini, facendo loro toccare con mano gli effetti dei comportamenti scorretti, come l'abbandono dei rifiuti, che causano danni ambientali ed economici alla città. Le azioni di sensibilizzazione sono fondamentali e vanno rafforzate quotidianamente. L'amministrazione ha la responsabilità di fare la sua parte, ma la tutela dell'ambiente è un lavoro di squadra, in cui ciascuno contribuisce in modo determinante. Questo riconoscimento - conclude l'assessore Gambini - non è un traguardo, ma una tappa di un percorso che l'amministrazione comunale sta portando avanti per la tutela dell'ambiente e del territorio, coinvolgendo anche associazioni come Plastic Free. È essenziale proseguire con politiche di tutela ambientale, che spaziano dalla sensibilizzazione alla gestione dei rifiuti, per valorizzare l'economia circolare e fare in modo che i rifiuti diventino risorse, tramite le attività di riciclo e il conferimento agli impianti".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa