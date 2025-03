Posso Parlare? Lo spettacolo contro la violenza sulle donne "lascia il segno" al Teatro Don Terreni 

Il Teatro Don Terreni a Montopoli Valdarno, frazione Capanne, domenica scorsa era gremito, per lo spettacolo Posso Parlare? della Compagnia teatrale Passepartout, già da giorni sold out per un tema di grande attualità. La Pubblica Assistenza di Montopoli che ha organizzato l’evento con il Patrocinio del Comune ed in collaborazione con la Lilith Centro Aiuto Donna, ha centrato il segno, grazie alla professionalità della Compagnia Passepartout, in un teatro completamente pieno di persone attente.

La Passepartout, che nella prima parte ha ricevuto il prezioso supporto delle nostre concittadine l’attrice comica Katia Beni e la sceneggiatrice Donatella Diamanti (autrice di note serie e film quali Pezzi Unici, Nero a metà, la Squadra, Adorazione solo per citarne alcuni), è riuscita a rappresentare con un viaggio pieno di emozioni, tra risate, rabbia, commozione e indignazione, il tema della violenza sulle donne, inviando un messaggio forte contro ogni genere di violenza.

La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente della Pubblica Assistenza Samuele Fiorentini, dell’Assessora Kendra Fiumano’ e del Parroco Don Udoji che hanno espresso piena disponibilità e collaborazione da parte del Comune e della Parrocchia per chiunque abbia bisogno di aiuto. Toccante è stato l’intervento della Lilith, che ha spiegato la propria operatività sul territorio con la creazione di sedi decentrate, tra cui quello presso la Pubblica Assistenza di Montopoli, per portare aiuto concreto alle donne in stato di difficoltà; toccante è stata la testimonianza diretta di Monia, una donna che ha saputo capire quando è arrivato il momento di dire no, di parlare, di denunciare e che oggi è diventata una volontaria della Lilith per aiutare tante altre donne a uscire dal tunnel della violenza. Molti i messaggi di plauso: ho riso, ho riflettuto e ho pianto!

Un modo incisivo per parlare di un tema purtroppo sempre più vicino. Come si legge in un post della Compagnia Passepartout: “Uscire dal teatro e pensare. Ripensarci i giorni dopo. Questo è il potere del Teatro!” Obbiettivo raggiunto

