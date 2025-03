Presente e futuro dell’Europa, lectio magistralis di Romano Prodi all’Università di Firenze

Il destino dell’Europa in un seminario al Campus delle Scienze Sociali di Novoli. Mercoledì 12 marzo l’Università di Firenze ospita la lectio magistralis di Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e già presidente della Commissione europea (ore 16 – edificio D6, Aula magna, via delle Pandette, 9).

Intitolato "Presente e futuro dell’Europa", l’appuntamento si inserisce nell'ambito del ciclo di incontri "Una sola Italia? La sfida dell’autonomia. Riflessioni tra passato e presente" ed è organizzato dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT), in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Giuridiche, di Scienze Politiche e Sociali, di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo e di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia.

L’incontro sarà aperto dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci, con l’introduzione a cura del presidente ISRT Vannino Chiti. La partecipazione è libera fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria a isrtprenotazioni@gmail.com.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

I prossimi appuntamenti del ciclo saranno venerdì 21 marzo al Campus delle Scienze Sociali ("Ascesa e declino delle regioni" con Carlo Trigilia e Gianfranco Viesti – ore 16) e lunedì 7 aprile alla sede di Via Laura ("Regioni e welfare state: politiche sanitarie, sociali e del lavoro" con Valeria Fargion e Giustina Orientale Caputo – ore 16, via Laura 48).

Fonte: Università di Firenze

Notizie correlate