Resistenza, beni comuni e gentilezza in due convegni e un incontro a Vinci

Alla Biblioteca Popolare Resistente (Casa del Popolo di Sovigliana 133) comincia la mini rassegna dedicata a "Il ruolo delle donne tra guerra e Resistenza", due incontri di formazione storica a cura di Giada Kogovsek in collaborazione con l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, per celebrare gli ottanta anni della Liberazione. Giovedì 13 marzo alle 21 la serata dal titolo: "Oltre il silenzio: scelte, coraggio, memoria", una carrellata di storie, azioni e voci femminili che hanno sfidato la guerra, contribuendo alla Resistenza e trasformando il proprio ruolo nella società. Gli incontri sono organizzati dall'Anpi, sezione di Vinci, dalla Cgil-Spi 'Bruno Trentin', con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Vinci.

Il bene comune

L'iniziativa è promossa dalla Parrocchia di Vinci in collaborazione con il Comune di Vinci e organizzata per sabato 15 marzo alle 9.45 nella Biblioteca Leonardiana di Vinci sul tema: “Il Bene Comune. Terra, popoli, giustizia”. L’incontro, che sarà condotto da Giuseppe Tondelli, vuol essere un’occasione di confronto comune su dei valori che sono o dovrebbero essere alla base della convivenza umana e fraterna su questa terra: la destinazione universale dei beni, la partecipazione di tutti i popoli alla giustizia. Molto chiaro, a questo proposito, il testo enunciato nel 1965 dal Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 69): “Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di questa destinazione universale dei beni”.

Gruppo di lettura in biblioteca

Per l'incontro di marzo il circolo si riunirà sabato 15 marzo alle 17 presso la Biblioteca Civica di Vinci. Stavolta il circolo accoglierà anche una gradita ospite, l'autrice Anna Maria Palma, che ci parlerà della gentilezza, di cui è una vera e propria esperta. Professional counselor, coach di intelligenza emotiva e senior trainer nei processi evolutivi personali e professionali, è anche ambasciatrice del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza e socia fondatrice del Centro studi per la democrazia affettiva, oltre che autrice del libro "L'arte di essere gentili". La gentilezza non è una vera e propria emozione, quanto piuttosto uno stato d'animo e un'attitudine dello spirito, ma con le emozioni e la loro espressione in letteratura ha più di un legame, quindi la sua presenza sarà senz'altro un notevole valore aggiunto per l'incontro di marzo del nostro circolo di lettura.

