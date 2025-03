Yoga, trekking, spettacoli, natura: a Empoli la primavera è 'Respira'

Una nuova manifestazione è pronta a partire a Empoli. Si chiama 'Respira - Arte Natura Qualità della Vita'. La primavera diventa un momento per ripensare le proprie priorità, concedersi del tempo veramente libero per ritemprare lo spirito e la mente. Respirare è un'azione naturale, indipendente, ma per 'riconnetterci' alle nostre radici, serve riportare l'attenzione all'essenziale.

L'amministrazione comunale di Empoli ha deciso di volgere uno sguardo a eventi che intrecciano, come da titolo, arte, natura e qualità della vita. Il cartellone si apre a luoghi naturali ricchi di fascino come l'Oasi di Arnovecchio o le zone rurali del Torrino dei Sogni e Piazzano, per poi tornare a 'occupare' sedi più istituzionali con attività inconsuete, come il corso di yoga al MuVe o il concerto a 432 Hz a cura di Matteo Giorgioni e Lisa Frassi. E ancora l'alimentazione al centro con la dietista-biologa nutrizionista Susanna Agnello e una conferenza sulla meditazione e sul 'respiro del cuore' da parte dell'associazione Archeosofica.

La locandina è 'di casa' perché realizzata con un dettaglio di un'opera di Vincelle conservata nella Galleria d'Arte Moderna del municipio di Empoli. Sarà l'occasione per scoprire i tre sentieri del CAI (Club Alpino Italiano), inaugurati per questa iniziativa.

LE DICHIARAZIONI - A presentare il calendario di eventi, in programma da marzo a maggio, gli assessori alla Cultura Matteo Bensi e alla Qualità della Vita Laura Mannucci.

"In un mondo dominato dalla tecnologia e dalla costante connessione - commenta l'assessora Laura Mannucci -, spesso siamo distratti da una moltitudine di stimoli esterni. Tuttavia, immergersi nella bellezza del paesaggio circostante permette di sintonizzarci con noi stessi e con ciò che ci sta intorno. In questo stato di pace e tranquillità, siamo più inclini a riflettere sulle nostre emozioni, migliorando così la nostra “qualità della vita”. "Respira" va proprio nella direzione di favorire la sintonia con gli "elementi naturali" attraverso il contatto stretto con la natura, attraverso la meditazione, la musica, l'arte e molto altro. Un'occasione per riscoprire la parte più intima di noi in connessione con il mondo che ci circonda".

"Il genere umano ha trascorso la maggior parte della sua storia evolutiva a cercare di entrare in comunicazione con la natura e le altre specie viventi - commenta l'assessore Matteo Bensi -. Da una manciata di decenni ci siamo scordati di essere parte di un sistema complesso che "respira" insieme. Proviamo a rallentare il passo e a riprendere consapevolezza che arte, natura e qualità della vita possono provare a accordarsi".

IL PROGRAMMA

ALLA SCOPERTA DI ARNOVECCHIO

Oasi di Arnovecchio

Visita con guida ambientale alla scoperta dell’oasi di Arnovecchio, area naturale protetta a due passi dalla città di Empoli, caratterizzata dalla presenza di un lago artificiale che è risultato di diversi interventi antropici, primo fra tutti la rettificazione di un meandro del fiume Arno, voluta da Cosimo I de Medici a cui in tempi recenti è seguito l’utilizzo della zona come cava per l’estrazione della ghiaia. In questo laghetto trovano oggi rifugio numerose specie di uccelli acquatici che, durante questa escursione primaverile, potremo osservare.Quando: domenica 23 marzo, ore 10

Dove: Oasi Arnovecchio, Via Arnovecchio n. 39 - Empoli

Costo: visita gratuita

Durata: 2 ore

Difficoltà: Passeggiata adatta a tutti

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

Altre informazioni: è consigliato portare il binocolo

YOGA AL MUSEO

Museo della Collegiata di Sant'Andrea

Un ciclo di appuntamenti gratuiti per avvicinarsi alla pratica del Vinyasa Yoga guidati da Giulia Spinelli, nel suggestivo e inedito scenario delle sale del Museo della Collegiata. Una pratica speciale per liberare sé stessi, uscire dagli schemi e superare le norme imposte al corpo e al sentire che i partecipanti potranno sperimentare circondati dalle opere d’arte conservate al museo.Quando: giovedì 27 marzo, ore 18.30; sabato 5 aprile, ore 10.30; sabato 12 aprile, ore 10.30, giovedì 17 aprile, ore 18.30

Dove: Museo della Collegiata di Sant’Andrea, Piazza della Propositura - Empoli

Costo: Attività gratuita per massimo 15 partecipanti

Durata: 1 ora

Altre informazioni: i partecipanti dovranno portare il tappetino da Yoga

Prenotazioni: (entro il giorno precedente) empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571

757067

Prenotazione necessaria

L’ALIMENTAZIONE FLESSIBILE:

LA BUONA ALIMENTAZIONE PER VIVERE MEGLIO

Biblioteca Comunale R. Fucini

Presentazione del libro della Dottoressa Susanna Agnello, Dietista-Biologa nutrizionista

Mangiare bene per vivere meglio è il principio alla base di L'Alimentazione Flessibile, una guida pratica e completa per chi desidera migliorare il proprio rapporto con il cibo senza rinunce. Un libro ricco di consigli per impostare abitudini alimentari sane e bilanciate, ispirate alla dieta mediterranea, senza sacrificare il piacere della tavola. Consigli nutrizionali, strategie di meal prep, ricette e, soprattutto, un approccio flessibile basato su solide basi scientifiche.

Quando: venerdì 28 marzo, ore 18.30

Dove: Biblioteca Comunale R. Fucini, via Cavour n. 36 - Empoli

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

432 Hz CONCERT

Matteo Giorgioni & Jyotishmati Project

Museo del Vetro di Empoli

LISA FRASSI - Voce & Loop Station

MATTEO GIORGIONI - Piano

Musiche per pianoforte composte dal M° Matteo Giorgioni e mantra antichi in sanscrito e in inglese rivisitati e cantati da Lisa Frassi. L’esecuzione dal vivo di questa musica, grazie all’accordatura aurea di 432Hz del pianoforte, sostenuta dal canto dei mantra, inonda la mente di armonia e di positività. La musica a 432Hz consente di sintonizzarsi sulla cosiddetta ‘frequenza dell’universo’ a cui si associano numerosi benefici psicofisici.Maggiori info: www.jyotishmati432hz.com

Quando: sabato 29 marzo, ore 21

Dove: Museo del Vetro, Via C. Ridolfi n. 70 - Empoli

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757128

TREKKING FRA NATURA E ENOGASTRONOMIA

Sentiero n. 472 – Anello di Monterappoli

Una passeggiata guidata a cura dell’Associazione Gumasio attorno a Monterappoli, storico castello dei Conti Guidi, situato sul crinale che sovrasta le valli dell’Orme e dell’Elsa. L’itinerario parte dal campo sportivo di Monterappoli, conduce al Torrino di Montepaldi, antica torre di avvistamento medievale, scende nella vallata del rio di Cammimmi e risale infine verso il borgo. Per chi vorrà fermarsi per il pranzo è previsto un pranzo a base di sapori toscani (su prenotazione) presso il circolo “Il Torrino”.Quando: domenica 30 marzo, ore 9

Dove: ritrovo presso il Campo Sportivo di Monterappoli

Costo: trekking guidato gratuito; pranzo facoltativo presso il circolo Il Torrino € 15.00

(antipasto misto, due primi e bevande incluse)

Durata trekking: 2h30

Distanza: 4.9 km

Dislivello: 150 mt

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

LA VIA DEL CUORE.

SILENZIO, RESPIRO MEDITAZIONE

Museo del Vetro

La sottile e magnifica arte del silenzio, combinata con la concentrazione ritmata sul respiro e l’antica pratica della meditazione, apre la strada a un’esperienza rigenerante. I testi sacri e le dottrine tradizionali, fanno del cuore il vero centro dell’uomo, sede dell’anima, luogo mistico della visione della Luce divina. Anche Dante, nella Vita Nova, afferma di aver avuto il primo incontro con Beatrice nella “secretissima camera del cuore”… Ma, davvero esiste una tecnica per conoscere questo segreto e ritrovare se stessi?Conferenza dell'associazione Archeosofica

Quando: sabato 5 aprile, ore 17.30

Dove: Museo del Vetro, Via C. Ridolfi n. 70 - Empoli

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757128

PASSEGGIANDO TRA FLORA E FAUNA

Sentiero n. 471 – Il Torrino e i Calanchi

Trekking guidato a cura dell’Associazione Gumasio che ricalca in parte il tracciato del sentiero n. 471 “Il Torrino e i Calanchi” e che condurrà i partecipanti a scoprire un luogo avvolto dal mistero, il cosiddetto Torrino dei Sogni e ad osservare un paesaggio inconsueto per il nostro territorio, caratterizzato da calanchi di grande suggestione.Quando: domenica 13 aprile, ore 9

Dove: ritrovo presso la Chiesa di Martignana

Costo: trekking guidato gratuito

Durata: 1h30

Distanza: 5 km

Dislivello: 160 mt

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Località Piazzano e Montaioncino

Una passeggiata al tramonto dalla Fattoria di Piazzano a Montaioncino, passando per la tenuta della Villa di Loro, a cura dell’Associazione Gumasio. Al rientro, spettacolo finale in notturna dal titolo “Le Dantesche”, basato su un testo di Davide Rondoni, interpretato da Benedetta Giuntini con la regia e l’adattamento scenico di Firenza Guidi.

Quando: domenica 3 maggio, ore 20

Dove: ritrovo presso la Fattoria di Piazzano

Costo: trekking guidato e spettacolo gratuiti

Durata trekking: 1h30

Distanza: 5,5 km

Dislivello: 120 mt

Altre informazioni: necessarie scarpe da trekking e torcia o altra luce

Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

