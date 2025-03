Rinvenuto un proiettile della Seconda Guerra Mondiale in un pollaio, area isolata

Durante lavori di ristrutturazione in un'abitazione di Aulla, in Lunigiana, è stato rinvenuto un proiettile da mortaio risalente alla Seconda guerra mondiale all'interno di un vecchio pollaio. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno isolato l’area e messo in sicurezza il sito, coordinandosi con la prefettura di Massa Carrara. L'ordigno è stato successivamente preso in carico dagli artificieri del 2º Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito Italiano, di stanza a Piacenza, che lo hanno trasportato in un terreno agricolo vicino per farlo brillare in sicurezza.

