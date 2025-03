Rubano carta e spendono in tabaccheria, denunciata coppia

I Carabinieri di Ardenza hanno denunciato una coppia nordafricana di 41 anni, con precedenti, per ricettazione e uso indebito di strumenti di pagamento. La vicenda è iniziata con il furto di uno zaino da un’auto parcheggiata a Livorno, contenente documenti e una carta di pagamento. Poco dopo, la carta è stata utilizzata per quattro transazioni in due tabaccherie prima di essere bloccata. Grazie alle indagini, basate su testimonianze e analisi delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno identificato i responsabili, ora denunciati alla Procura di Livorno.

