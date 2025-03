Settimana del Cervello, Radio Lady c'è: due appuntamenti con la dottoressa Alessandra Spera

Scocca l'ora della Settimana del Cervello e Radio Lady c'è! Anche nell'edizione 2025 della Settimana del Cervello la storica radio empolese è partner della manifestazione assieme a gonews.it

Radio Lady organizza due incontri con la psicoterapeuta e career counselor Alessandra Spera. Sono fissati per giovedì 13 e giovedì 20 marzo, entrambi in diretta alle 9.15.

Durante gli incontri si parlerà della scelta della scuola superiore, dell'Università e del lavoro, ma anche del funzionamento del nostro cervello di fronte alle diverse alternative.

Qui tutte le info su cosa è e cosa bolle in pentola per la settimana dedicata al cervello. La Settimana del Cervello è su Radio Lady, non mancate!