Riduzioni per i Soci Unicoop Firenze alle Domeniche in Salotto

Novità in arrivo in occasione del prossimo appuntamento di “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto al teatro Il Momento”, rassegna a cura dell’associazione Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura.

Domenica 16 marzo 2025, in occasione del concerto “Tra tango e jazz” che vedrà protagonisti Lorenzo Nocci (Sax baritono), Duccio Santi (sax tenore), Iacopo Conte (pianoforte) e Camilla Cantara (percussioni), fra le riduzioni ci sarà anche quella riservata ai Soci Unicoop Firenze.

Il costo dei biglietti sarà di 8 euro intero e di 5 ridotto per Over 65, Under 18 e Soci Unicoop Firenze. Ingresso gratuito per persone con disabilità. I biglietti, acquistabili alla biglietteria del teatro Il Momento il giorno dell’evento, comprendono ingresso al concerto e aperitivo a seguire a cura dell’associazione Noi da Grandi onlus, nata nel 2008 dalla volontà di genitori di ragazze e ragazzi con disabilità di potenziare l’autonomia dei propri figli e pensare a un futuro per loro sempre più indipendente. Sono stati avviati i primi progetti di autonomia ai quali ne sono seguiti altri, sempre rivolti all’integrazione e all’inclusione, grazie all’impegno di volontarie e volontari che si adoperano per l’organizzazione di eventi, cene, bomboniere solidali e molto altro ancora a favore dell’associazione e grazie all’impegno dei ragazzi stessi che partecipano attivamente alla vita di Noi da Grandi.

“Siamo felici di poter annunciare, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, questa importante novità - sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico e presidente de Il Contrappunto - Uno strumento per rendere più che mai accessibili le nostre proposte culturali, sia per quanto riguarda la parte conclusiva di “Domeniche in salotto” sia per quanto riguarda i prossimi concerti”.

La rassegna si concluderà domenica 23 marzo con un evento a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”. Il teatro Il Momento ospiterà Antonio Di Cristofano, pianoforte, e l’Ensemble dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli: proporranno musiche di Busoni, Mozart e Händel.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Il Contrappunto, inviando una mail all’indirizzo info@associazioneilcontrappunto.com o chiamando il 338 1065260.

