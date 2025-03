Telefoni isolati da giorni nel Pratese

Numerose utenze telefoniche nella Val di Bisenzio, a nord di Prato, risultano isolate da giorni a causa di un guasto che sta creando notevoli disagi a cittadini e istituzioni. Il problema coinvolge gli uffici del Comune di Vernio, quelli dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, la scuola Pertini e decine di abitazioni, molte delle quali abitate da persone anziane. Nonostante le ripetute richieste di intervento inoltrate dall’amministrazione comunale a Tim, gestore della rete, e a Fastweb, responsabile del servizio comunale, la situazione rimane irrisolta, senza alcuna certezza sui tempi di ripristino.

La sindaca di Vernio, Maria Lucarini, ha espresso forte preoccupazione per l'interruzione del servizio, sottolineando la gravità di un disservizio che impedisce il normale svolgimento delle attività comunali e scolastiche, oltre a rappresentare un serio rischio per le persone più vulnerabili. Dopo numerosi solleciti inascoltati, la prima cittadina ha inviato una comunicazione formale alla prefettura di Prato, chiedendo un intervento urgente per risolvere la criticità.

"Non è ammissibile che un guasto telefonico si protragga per giorni, compromettendo servizi essenziali e lasciando isolate persone fragili – ha dichiarato Lucarini –. Abbiamo coinvolto la prefettura perché si profila un grave danno per l’interruzione di un pubblico servizio che colpisce istituzioni e cittadini".

