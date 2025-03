Torna "Comicoro", il Laboratorio di canto corale comico del C'Art

Appuntamento Sabato 5 e Domenica 6 Aprile 2025 a Teatro C'art con COMICORO, il ‘coro comico’ dove la voce sperimenta e gioca, dove si impara a cantare insieme, a improvvisare e si trasforma la musica in risata. Grazie a giochi teatral-musicali in cui si uniscono il movimento, il canto, l’intenzione e i contrasti, si impara a prendere consapevolezza del proprio potenziale comico e vocale. Le insegnanti Silvia Laniado e Flavia Chiacchella accompagneranno i partecipanti in un viaggio attraverso la vocalità e l’ascolto del suono, l’improvvisazione vocale e teatrale, i diversi timbri e generi musicali, i meccanismi del clown e della risata. Il laboratorio si svolgerà Sabato 5 dalle ore 11 alle 14 e dalle 15 alle 18, e Domenica 6 Aprile dalle ore 10 alle 17 negli spazi di Teatro C’art in Via G. Brodolini n.9 a Castelfiorentino (FI).

Per info su costi ed iscrizioni è possibile scrivere un e-mail a info@teatrocart.com o consultare il sito www.teatrocart.com. La scadenza delle iscrizioni è fissata per Venerdì 28 Marzo 2025.

Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria esperienza musicale. Lasciatevi trasportare dalla magia della voce e delle sue infinite possibilità.

Sabato 5 Aprile è inoltre prevista dalle ore 19:00 presso Teatro C’Art la CIRCLESONG, una straordinaria forma ancestrale di canto improvvisato in cui un gruppo di partecipanti disposti in cerchio e divisi in sezioni, guidati da una persona che conduce, ripetono una breve sequenza di suoni ritmici e melodici dalla forma inizialmente semplice ed essenziale. È un canto rituale alla portata di tuttə (non è richiesta nessuna preparazione musicale) e un’occasione per creare musica, in cui tutti sono invitati a diventare parte di un'unica vibrante sinfonia di voci, dando vita ad una magica atmosfera di musica spontanea, ritmi avvincenti ed energia contagiosa.

Per info e prenotazioni è possibile inviare un e-mail a info@teatrocart.com

BIO

Silvia Laniado è cantante, attrice, regista. Nel 2007 fonda il duo comico Le Due e un Quarto, che la farà conoscere in tutta Europa e vincere numerosi premi. Diventa poi soprano lirico del Trio Trioche nello spettacolo diretto da Rita Pelusio, Troppe Arie, in cui interpreta brani della musica classica e dell’opera lirica in chiave clownesca. Lavora quindi come attrice e cantante in numerosi spettacoli diretti da Stefano Genovese, Adrian Schwertzstein, Philip Radice, Antonio Vergamini, Mario Gumina, Luigi Orfeo e da Arturo Brachetti per due produzioni del Teatro Le Musichall. Partecipa al programma televisivo Tu Si que Vales. Diventa docente di vocalità e canto e crea insieme a Flavia Chiacchella il coro ComiCoro, che interpreta brani polifonici di tutto il mondo con l’ironia di uno sketch musicale comico. Dal 2017 fonda e dirige lo Spazio Dilà, con lo scopo di creare un contenitore di idee, di diffusione della formazione, creazione e scambio artistico a Torino. Nel 2020 è fondatrice di Circo Madera di cui è direttrice artistica, regista e interprete. Nel 2021 fonda il Pagliacce Network, una rete di clown al femminile, e diventa direttrice artistica del Festival Pagliacce.

Flavia Chiacchella è pianista di formazione e cantante per passione. Si diploma in teoria e solfeggio al Conservatorio di Perugia e studia pianoforte classico e jazz. Nel 2011 incontra Luisa Cottifogli e inizia a far parte della sua ‘Orchestra Vocale del Sabato’. Da lì è tutto un susseguirsi di esperienze nel campo della polifonia e dell’improvvisazione vocale e dell’esplorazione della voce. Incontra Oskar Boldre e per 5 anni fa parte della sua orchestra vocale ‘Ancore d’Aria’. Studia poi con Bob Stoloff, Anita Daulne, Joey Blake, David Worm, Faraualla, Albert Hera, Charles Raszl. L’esperienza più significativa però certamente è l’incontro con Rhiannon e il trasferimento alle Hawaii per 3 mesi nel 2018 per studiare con lei. Fonda e dirige con Silvia Laniado dal 2017 il ComiCoro, dove uniscono improvvisazione vocale, polifonia e tecniche del comico applicate al canto. La sua ultima passione e formazione (con Oskar Boldre) riguarda la conduzione di Circlesong. Fa parte del Collettivo Canti in Cerchio-Italia. Insegna improvvisazione vocale alla scuola di Teatro Fisico ‘Philip Radice’ (TO) e alla scuola di improvvisazione teatrale Quintatinta (TO) e in altri corsi o lezioni individuali di canto, solfeggio e ear training. Fa parte del progetto vocale ‘Marilena Anzini e Ciwicè, al loro secondo album, e del collettivo di improvvisazione ‘Groovy Soup Collective’, un collettivo di musicistə che improvvisano tramite il metodo ‘Ritmo con Señas’ di Santiago Vazquez

