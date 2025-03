Viabilità, riaperto il tratto di Via Montalbano a Salvino

È stato riaperto alla viabilità il tratto di Via Montalbano, in località Salvino/Casiloste. Il versante oggetto della frana è stato messo in sicurezza con i geoblocchi per permettere nelle prossime settimane di far lavorare le ditte senza chiudere la viabilità.

“Ringrazio la Città Metropolitana, l'AVR, i proprietari dei terreni e gli operai - afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci - per il lavoro svolto, che ha permesso la riapertura della viabilità sebbene si presentasse una situazione particolarmente complessa”.

Dagli inizi di febbraio il tratto interessato è stato oggetto di frane e smottamenti che ne hanno minato la stabilità e la sicurezza, tant’è che finora è rimasto chiuso al transito.

Nello stesso periodo il primo cittadino, insieme alla Città Metropolitana e ai tecnici di AVR, la ditta che si occupa della manutenzione, ha partecipato ad alcuni sopralluoghi per capire quali fossero gli interventi per il ripristino del tratto.

Come preannunciato dallo stesso Vanni la settimana scorsa, in questi giorni è stata effettuata la sistemazione di geoblocchi sulla carreggiata per permettere il passaggio dei mezzi in sicurezza con il senso unico alternato.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate