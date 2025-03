Zona Rossa a Castelfiorentino, per Giannì le misure saranno realizzabili e incisive

La sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì, interviene sull'ordinanza del Prefetto Francesca Ferrandino che vieta lo stazionamento nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfiorentino a chi assume atteggiamenti aggressivi o pericolosi per la sicurezza pubblica.

La sindaca, sulla propria pagina Facebook, sottolinea come la "zona a vigilanza rafforzata per tutto il Centro Storico" sia stata istituita per 6 mesi ovvero il "periodo massimo consentito per legge".

In tali aree i soggetti con precedenti penali in materia, ad esempio, di stupefacenti, reati contro la persona, danneggiamento, furto potranno essere identificati e allontanati anche soltanto per la messa in atto di azioni meramente moleste, azioni che prima non potevano essere oggetto di azione o sanzione da parte di PM e forze dell'ordine. Una scelta dell'area che ricorda la sindaca "è stata disposta insieme alle forze dell'ordine stesse, individuando le zone più esposte alla possibile creazione di problemi di ordine pubblico, principalmente connesse alla zona della stazione ferroviaria".

La sindaca rivendica di avere ottenuto "l'applicazione di questo articolo anche grazie alla serietà dimostrata al Prefetto nella persecuzione dei reati e alla lotta all'illegalità mostrata in questi mesi, come garanzia del nostro approccio al tema della sicurezza urbana."

Oltre all'ordinanza, la sindaca segnala come nel doppio incontro del comitato ordine pubblico e sicurezza per Castelfiorentino si sia parlato anche della "possibilità di ampliare ancora l'organico della caserma dei Carabinieri, grazie alla messa a disposizione degli alloggi comunali", di proseguire il lavoro sul controllo sulla irregolarità abitativa e contro l'abbandono dei rifiuti, sul fenomeno dei furti in abitazione e in attività commerciali, un fenomeno che "purtroppo evidenzia la presenza di bande che agiscono sul territorio della provincia e un comune senso di scarsa sicurezza tra i cittadini".

"Ancora una volta è alta l'attenzione riservata alla nostra Amministrazione dal Prefetto di Firenze, dal Questore e da tutte le forze dell'ordine - conclude la sindaca Francesca Giannì nel suo intervento - , con cui concordiamo tutte le misure sulla sicurezza davvero realizzabili e davvero incisive per il territorio. Lo voglio sottolineare: quelle davvero realizzabili, perché condivise con i detentori della materia, ossia i Ministeri e le forze dell'ordine; perché programmate sulla base di ciò che può davvero essere fatto sul territorio, senza creare la facile illusione dell'esistenza di possibili soluzioni altre, che per qualche ragione, siano tenute nascoste da tutte le istituzioni. Queste sono le misure e questo è l'approccio che continueremo a mettere in campo, per rispetto e onestà verso i cittadini. Per tutelare i più deboli e allontanare dalla Città sfruttamento e illegalità."

Notizie correlate