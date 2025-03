Aborto, disabili, cannabis: le proposte dell'Associazione Luca Coscioni alla Regione

L'Associazione Luca Coscioni ha presentato al Consiglio regionale della Toscana un pacchetto di proposte su diritti civili, tra cui aborto, disabilità, cannabis terapeutica, condizioni carcerarie e democrazia partecipativa. Marco Cappato e Filomena Gallo hanno sottolineato l'importanza di ampliare l'impegno della Regione oltre il fine vita, facendone un modello per altre regioni italiane. Le richieste includono il monitoraggio dell’applicazione della legge 194 sull’aborto, la creazione di un registro regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, corsi di formazione sulla cannabis terapeutica e un tavolo di confronto con il Ministero della Giustizia sulle condizioni carcerarie. Inoltre, si propone l’uso della firma digitale per le iniziative popolari e le liste elettorali.

